Настоятель храма пригрозил "размазать по полу" Моргенштерна

Так священник отреагировал на слова 23-летнего рэп-исполнителя о готовности сразиться с бойцом ММА.

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ивановка Белгородской области Максим Пастухов пригрозил "размазать по полу" российского рэпера Моргенштерна, передает zakon.kz. со ссылкой на ren.tv.

Морген подписал контракт на бой?! За 1 млн долларов? Восстановите мой храм, я его (слово заменено редакцией в связи с использованием автора нецензурной лексики) размажу по полу. Помогите связаться с организаторами!!! – сказано в посте Пастухова в соцсети Вконтакте.

Так священник отреагировал на слова 23-летнего рэп-исполнителя о готовности сразиться с бойцом ММА Александром Шлеменко за 20 млн долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!