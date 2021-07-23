В Индийском океане обнаружили "Око Саурона"

Ученые обнаружили на дне океана горы, напоминающие Мордор.

Австралийские ученые нашли в водах Индийского океана подводные горы, похожие на фантастическое темное царство Мордор из трилогии "Властелин колец" Джона Толкина, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Наибольший интерес исследователей вызвала гигантская кальдера подводного вулкана в виде глаза. Она напомнила им «всевидящее око» главного антагониста саги — злодея Саурона.

Открытие было сделано научным судном RV Investigator при помощи мощного гидролокатора на глубине 3100 метров. Ученым удалось выяснить, что кратер окружен 300-метровым ободом, который изрядно напоминает веки Саурона. Также он имеет 300-метровый конусообразный пик в виде "зрачка" в центре.

Последующее сканирование морского дна позволило исследователям обнаружить еще две горы. Одна из них покрыта многочисленными вулканическими конусами, а вторая, больше и с плоской вершиной, расположена подальше.

Ученые также решили назвать их в честь знаменитой саги. Таким образом, первая получила имя главной обители Саурона Барад-дур (Черная баш

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