Россия могла отравить американских дипломатов - глава ЦРУ

Он добавил, что удвоил усилия, направленные на поиск причины таинственного синдрома.

Директор ЦРУ заявил, что за случаями внезапного ухудшения самочувствия американских дипломатов - так называемый «гавайский синдром» - может стоять Россия, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Может быть, так (в плохом самочувствии сотрудников дипмиссий виновата Россия. - Прим. ред.). Но, честно, я не могу предполагать, пока мы не придем к более определенным выводам о том, кто это был. Здесь есть некоторое число возможностей, - сказал Уильям Бернс в интервью NPR.

Он добавил, что удвоил усилия, направленные на поиск причины таинственного синдрома.

Я настроен решительно - и я потратил на это много времени и сил за четыре месяца, что занимаю пост директора ЦРУ - разобраться в сути вопроса о том, что и кто это ("гавайский синдром") вызвало, - подчеркнул глава ЦРУ.

"Гавайский синдром", как сообщается, включает в себя мигрень, головокружение и потерю памяти. Впервые такие симптомы было зафиксированы в 2016 году в посольстве США в Гаване. С тех пор там на синдром пожаловались более 40 дипломатов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!