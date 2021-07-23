Первый казахстанский спортсмен стартовал на Олимпиаде в Токио

Владислав Яковлев представляет страну в соревнованиях по академической гребле.

Олимпийские игры в Токио начались и для казахстанских спортсменов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первым от Казахстана начал выступление на турнире Владислав Яковлев - он представляет страну в соревнованиях по академической гребле. Первым стартом для 28-летнего казахстанского гребца на Олимпиаде-2020 стало выступление в одиночке.

Также сегодня Казахстан будет представлен еще в одном виде спорта - стрельба из лука. На соревнования заявлены три спортсмена - Денис Ганькин, Санжар Мусаев и Ильфат Абдуллин.

Они выступят в 10:00 по времени Нур-Султана.

Олимпиада-2020 в Токио продлится до 8 августа.

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