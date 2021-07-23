Названы признаки опасных укусов насекомых

Врач аллерголог-иммунолог рассказала, когда после укуса комара можно попасть в больницу.

Укус комара или слепня может при некоторых условиях создать серьезный риск для здоровья, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как этого не допустить, рассказала врач аллерголог-иммунолог, ведущий специалист Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии Анна Максимова.

Кровососущие насекомые летом часто досаждают, но их укусы, как правило, не несут серьезной опасности. Одним из исключений являются случаи, когда человек расчесал место укуса и занес инфекцию, объяснила врач.

Если вы видите, что укус не заживает, образуется нарыв, либо отечность увеличивается и распространяется на близлежащие ткани, то следует обратиться к врачу. Также если укус произошел в угол глаза, и это сопровождается отеком, то тоже надо идти к врачу. И еще если укусы сопровождаются приступами удушья, затрудненного дыхания или болями за грудиной, то тоже обращаемся к врачу, – подчеркнула Анна Максимова.

Чтобы не возникало желания чесать место укуса, можно использовать специальные лекарственные средства.

Если есть доступ к аптечным средствам, то на укус можно наложить всевозможные гели с охлаждающим эффектом или кремы с антигистаминным эффектом. Средств против зуда существует достаточно большое количество, – отметила Анна Максимова в интервью радио Sputnik.

Если таких средств под рукой нет, добавила врач, то можно использовать охлаждающую повязку. Такая повязка, помимо прочего, помешает вам неосознанно расчесывать место укуса.

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