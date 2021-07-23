За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрировано 6119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 6119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 1381,
- в городе Алматы - 996,
- в городе Шымкент - 488,
- в Акмолинской области - 189,
- в Актюбинской области- 230,
- в Алматинской области - 230,
- в Атырауской области - 489,
- в ВКО - 78,
- в Жамбылской области - 105,
- в ЗКО - 235,
- в Карагандинской области - 794,
- в Костанайской области - 156,
- в Кызылординской области - 129,
- в Мангистауской области - 205,
- в Павлодарской области - 203,
- в СКО - 110,
- в Туркестанской области - 101.
Всего в стране подтверждено 516 117 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2427 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 237,
- в городе Алматы - 524,
- в городе Шымкент - 228,
- в Акмолинской области - 119,
- в Актюбинской области - 190,
- в Алматинской области - 70,
- в Атырауской области - 168,
- в ВКО - 0,
- в Жамбылской области - 35,
- в ЗКО - 82,
- в Карагандинской области - 237,
- в Костанайской области - 97,
- в Кызылординской области - 43,
- в Мангистауской области - 156,
- в Павлодарской области - 115,
- в СКО - 86,
- в Туркестанской области - 40,
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 441 437 человек.
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