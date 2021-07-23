За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрировано 6119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1381,

в городе Алматы - 996,

в городе Шымкент - 488,

в Акмолинской области - 189,

в Актюбинской области- 230,

в Алматинской области - 230,

в Атырауской области - 489,

в ВКО - 78,

в Жамбылской области - 105,

в ЗКО - 235,

в Карагандинской области - 794,

в Костанайской области - 156,

в Кызылординской области - 129,

в Мангистауской области - 205,

в Павлодарской области - 203,

в СКО - 110,

в Туркестанской области - 101.

Всего в стране подтверждено 516 117 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2427 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 237,

в городе Алматы - 524,

в городе Шымкент - 228,

в Акмолинской области - 119,

в Актюбинской области - 190,

в Алматинской области - 70,

в Атырауской области - 168,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 35,

в ЗКО - 82,

в Карагандинской области - 237,

в Костанайской области - 97,

в Кызылординской области - 43,

в Мангистауской области - 156,

в Павлодарской области - 115,

в СКО - 86,

в Туркестанской области - 40,

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 441 437 человек.

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