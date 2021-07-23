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За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах Казахстана

Фото: pixabay 23 июля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 6119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1381,
  • в городе Алматы - 996,
  • в городе Шымкент - 488,
  • в Акмолинской области - 189,
  • в Актюбинской области- 230,
  • в Алматинской области - 230,
  • в Атырауской области - 489,
  • в ВКО - 78,
  • в Жамбылской области - 105,
  • в ЗКО - 235,
  • в Карагандинской области - 794,
  • в Костанайской области - 156,
  • в Кызылординской области - 129,
  • в Мангистауской области - 205,
  • в Павлодарской области - 203,
  • в СКО - 110,
  • в Туркестанской области - 101.

Всего в стране подтверждено 516 117 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2427 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 237,
  • в городе Алматы - 524,
  • в городе Шымкент - 228,
  • в Акмолинской области - 119,
  • в Актюбинской области - 190,
  • в Алматинской области - 70,
  • в Атырауской области - 168,
  • в ВКО - 0,
  • в Жамбылской области - 35,
  • в ЗКО - 82,
  • в Карагандинской области - 237,
  • в Костанайской области - 97,
  • в Кызылординской области - 43,
  • в Мангистауской области - 156,
  • в Павлодарской области - 115,
  • в СКО - 86,
  • в Туркестанской области - 40,

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 441 437 человек.

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