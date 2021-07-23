Более 3 млн казахстанцев получили оба компонента вакцины от COVID-19

1 -м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 054 970 человек.

В Казахстане на сегодняшний день первым компонентом всех имеющихся вакцин привито более 5 млн человек, сообщает zakon.kz.

По данным Министерства здравоохранения РК, на 22 июля 2021 года в Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получили 5 054 970 человек.

Оба компонента вакцины получили 3 075 907 казахстанцев.

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля в первую очередь для медиков, учителей и силовиков. С 1 апреля началась массовая вакцинация.

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