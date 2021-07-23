В Алматы готовятся к осеннему призыву

Призыв на срочную воинскую службу проводится два раза в год: весной и осенью.

В местных органах военного управления Алматы началась работа по предварительному изучению кандидатов на срочную воинскую службу в рамках осеннего призыва 2021 года, передает zakon.kz.

С момента приписки к призывным участкам и до призыва местными органами военного управления Алматы осуществляется изучение граждан. пресс-служба Алматинского гарнизона

Для качественной организации процесса военнослужащими проводится комплексная работа с представителями органов национальной безопасности и внутренних дел, городскими управлениями здравоохранения и социальной защиты населения. В ходе индивидуальных бесед уточняются сведения о моральных и деловых качествах, состоянии здоровья, физического развития, уровне образования, семейном положении молодых людей.

Как объяснили в Департаменте по делам обороны Алматы, далеко не все кандидаты проходят отбор, особенно в войска, где к будущим военнослужащим предъявляются отдельные требования в части физической подготовки.

В ходе подготовки к осеннему призыву местными органами военного управления учитываются и устраняются недочеты, имевшие место в весеннем призыве, а также принимаются меры по недопущению подобных фактов в дальнейшем.

Ежегодно в Алматы изучению подлежат около 10 тыс. молодых людей. пресс-служба Алматинского гарнизона

Призыв на срочную воинскую службу проводится два раза в год: весной и осенью. Призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва.

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