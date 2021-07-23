Казахстан расширит участие в миротворческих операциях ООН

Казахстан является одним из крупнейших государств на постсоветском пространстве по количеству размещенных миротворцев за рубежом.

17 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась встреча заместителя министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанта Тимура Дандыбаева с заместителем Генерального Секретаря по миротворческим вопросам Жан-Пьером Лакруа и военным советником Генерального секретаря ООН генералом Карлосом Умберто Лойти, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства обороны РК.

Краткие итоги Нью-Йоркской встречи

Как отметили в оборонном ведомстве РК, прошедшая встреча носила конструктивный характер: стороны не только обменялись предложениями по дальнейшему сотрудничеству, но и пришли к определенным решениям, которые, вероятнее всего, и определят дальнейший курс присутствия Казахстана в миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций.

- В ходе встречи обсуждались вопросы по укреплению и расширению участия Казахстана в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций. В частности, это касается участия в миссиях ООН военных наблюдателей, штабных офицеров, миротворческих подразделений, а также назначения офицеров Вооруженных сил РК в структурные подразделения в штаб-квартире организации. Затрагивались вопросы и сертификации со стороны ООН курсов подготовки миротворцев на базе специализированных учебных центров Министерства обороны Республики Казахстан, - сообщили в пресс-службе МО РК.

На этом фоне стоит отметить, что встреча, судя по всему, была плановой, так как Казахстан далеко не новичок в миротворческой деятельности и уже готов играть роль самостоятельного игрока в этом направлении.

Казахстан в миротворческой деятельности

С момента обретения независимости Казахстан избрал курс многостороннего сотрудничества со всеми мировыми игроками, основанного на взаимном уважении национальных интересов и стремлении к миру.

Однако, как показывает практика, классической дипломатии во всех аспектах ее проявления не всегда бывает достаточно. В особенности с учетом роста различных локальных конфликтов по всему миру, представляющих угрозы, в том числе, и национальной безопасности Казахстана.

Руководство нашей страны было вынуждено активно применять дополнительные инструменты внешней политики, в числе которых одним из ключевых является участие в миротворческих операциях.

По состоянию на сегодня Казахстан является одним из крупнейших государств на постсоветском пространстве по количеству размещенных миротворцев за рубежом.

Первый миротворческий опыт казахстанские военные получили в Таджикистане, где находились с миссией под эгидой СНГ в период с 1992 по 2000 год. Тогда в задачи военнослужащих входило обеспечение безопасности на вверенном им участке таджикско-афганской границы.

После был Ирак. Там в течение пяти лет, начиная с 2003 года, казахстанские военные в составе подразделений стран НАТО занимались вопросами разминирования территорий и утилизацией неразорвавшихся снарядов.

Сейчас казахстанские миротворцы находятся в составе индийского батальона с миссией ООН в Ливане. В их задачи входит: патрулирование местности, дежурство на блокпостах, обеспечение безопасности объектов ООН, проведение операций в составе сил мобильного резерва.

Помимо участия целых подразделений в миротворческих операциях, казахстанские военные находятся и в составе миссий ООН в качестве наблюдателей. В этом случае стоит отметить привлечение казахстанских военных к миссии Организации Объединенных Наций в Кот-д-Ивуаре, Непале и Западной Сахаре.

Наряду с этим Казахстан всегда готов оказать чрезвычайную помощь в ликвидации последствий происшествий техногенного и природного характера, а также террористических актов. Примером тому является привлечение казахстанских военных медиков для оказания помощи пострадавшим в теракте в Бейруте в августе 2020 года.

Кроме того, на территории Казахстана сформирован и активно функционирует Центр миротворческой подготовки Министерства обороны РК "Партнерство во имя мира" ("КАЗЦЕНТ"). Этот центр является уникальным для региона, так как единственный в Центральной Азии признан мировым сообществом и включен в состав международной ассоциации центров миротворческой подготовки. Уже сейчас на его базе миротворческую подготовку проходят военнослужащие всего Центрально-Азиатского региона.

Миротворчество - эффективный ответ глобальным вызовам

Рост внешнеполитических противоречий между мировыми державами, региональные "замороженные" конфликты, борьба за ресурсы и территориальные споры, ухудшение эпидемиологической обстановки - все это является неполным списком глобальных вызовов, с которыми сталкивается мир в настоящее время.

Казахстан традиционно выступает за сохранение и поддержание мира во всем мире, о чем свидетельствуют не только заявления первых лиц государства, но и факт развития взаимодействия с Организацией Объединенных Наций, в том числе и в рамках проведения миротворческих операций в конфликтных зонах.

В этом случае, как отмечают многие эксперты, несмотря на существующие риски, казахстанская сторона, вероятнее всего, руководствуется принципом - лучше не дать конфликту выйти за рамки определенных территорий, чем потом напрямую столкнуться с его последствиями. А подобных примеров в современной истории уже более чем достаточно.

Кроме того, миротворческие операции предоставляют возможность Казахстану повысить и уровень боеготовности своих военнослужащих, что только положительно отразится на обороноспособности всего государства.

В этом смысле казахстанские миротворцы на постоянной основе не только оттачивают свои навыки в условиях, максимально приближенных к боевым, но и знакомятся с тактикой, стратегией, вооружением и техникой иностранных государств. Получают опыт нахождения в конфликтной зоне, что тренирует психологическую и стрессовую устойчивость.

Также военнослужащие Вооруженных сил РК имеют возможность перенять навык проведения операций невоенного типа, которые применимы во всех локальных конфликтах, в рамках проведения антитеррористической деятельности и обеспечения режима чрезвычайного положения. Приобретают опыт работы с местным населением, патрулирования местности, разведения и блокирования конфликтующих сторон, возведения блокпостов, налаживания процесса их пропускной способности и фильтрации трафика.

Наряду с этим казахстанские военнослужащие оттачивают свое мастерство в рамках проведения логистических операций, переброски гуманитарных грузов и их вооруженного сопровождения до пункта назначения.

Безусловно, направляя в зоны конфликта свой миротворческий контингент, Казахстан идет на определенные риски. Однако если взвесить все "за" и "против", плюсов окажется гораздо больше.

Все-таки в условиях сохранения имиджа на международной арене Казахстан получает возможность эффективно, а самое главное - своевременно, реагировать на все глобальные вызовы и возникающие угрозы национальной безопасности страны.

Олег Васильев

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