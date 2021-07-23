Шесть человек пострадали при лобовом столкновении авто в Алматы

Приложение zakon.kz
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Удар был такой силы, что в обоих авто сломались рули.
В Алматы около 8 утра на улице Саги Ашимова при столкновении двух автомобилей пострадали шесть человек, сообщает zakon.kz.
По улице, не доезжая проспекта Рыскулова, в северном направлении двигалась Toyota Camry, ей навстречу ехал Opel Vectra. Как рассказал друг водителя Opel Vectra, автомобиль двигался в южном направлении и на территории, прилегающей к хостелу, перед ним выехал автомобиль.
Водитель Opel Vectra, чтобы избежать столкновения, резко вильнул в сторону встречной полосы и лоб в лоб столкнулся с Toyota Camry.
Удар был такой силы, что в обоих авто сломались рули, а пассажир Camry вылетел в лобовое стекло.
Кроме того, пострадали еще три пассажира Opel Vectra, который практически сложился пополам от мощного удара.
При столкновении Opel Vectra развернуло на проезжей части, и в обоих направлениях по улице Ашимова образовался сильный затор.
В результате ДТП пострадали два водителя и четыре пассажира.
Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции, они также изучают видео с регистратора, чтобы определить автомобиль, который создал аварийную ситуацию.
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