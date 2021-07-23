В Казахстане предлагают внедрить новые виды страхования

Ассоциация финансистов РК дала оценку грядущим изменениям.

Новые виды страхования предлагают внедрить в Казахстане. В частности, речь идет о совместном пенсионном аннуитете и о накоплениях на образование. Соответствующий законопроект рассматривается Мажилисом Парламента РК, передает zakon.kz.

Ассоциация финансистов РК дала оценку грядущим изменениям.

Пакет поправок предполагает в первую очередь расширение перечня продуктов страхования.

Так, в рамках государственной образовательной накопительной системы (ГОНС) казахстанцы смогут выбрать между депозитом в банке и накопительным продуктом компании по страхованию жизни.

По накопительному продукту страхования жизни при возникновении страхового случая либо по истечении установленного договором страхования периода, в зависимости от того, что наступит первым, осуществляется страховая выплата, рассчитанная в том числе исходя из заработанного инвестиционного дохода. Кроме того, по договору страхования начисляется государственная премия в размере 5% или 7% от накопленной суммы. В отличие от банковского депозита, накопительный продукт страхования жизни предоставляет дополнительно страховую защиту. Так, если с родителем случится несчастье - он не сможет работать и копить деньги в связи с болезнью или же умрет, страховая компания гарантирует полную оплату стоимости обучения. При расчете необходимой суммы - объясняет суть новшества управляющий директор АФК Ерлан Бурабаев.

Также планируется ввести в обиход понятие "совместный пенсионный аннуитет".

Как правило, у женщин в Казахстане размер накоплений существенно меньше, чем у мужчин. Совместный аннуитет позволит супругу, у которого пенсионных накоплений больше, позаботиться о близком человеке. Это очень позитивное изменение, которое может гарантировать обоим супругам полноценные аннуитетные выплаты до самой смерти, - говорит Ерлан Бурабаев.

Еще одна важная поправка касается защиты интересов держателей страховых полисов unit-linked. Этот продукт сочетает классическое накопительное страхование жизни с инвестиционной составляющей в виде долей в финансовых инструментах. Согласно текущим условиям, активы страхователей, приобретающих такие продукты, не защищены от наложения ареста или обращения взысканий кредиторов страховых компаний. В новых поправках предусматривается такая защита, а также устанавливается механизм возврата активов unit-linked в случае ликвидации или реорганизации страховой компании.

Предполагается также прописать условия для развития вмененного страхования профессиональной ответственности субъектов предпринимательства перед третьими лицами. Развитие в данном направлении позволит обеспечить имущественную защиту населения от профессиональных ошибок и некачественных услуг.

Важная цель презентованных в Мажилисе поправок, как считает управляющий директор АФК, - дальнейшая цифровизация страховых услуг.

В рамках расширения дистанционного доступа населения к страхованию будет вводиться механизм онлайн-урегулирования страхового случая по обязательному автострахованию, который является самым массовым видом страхования.

Для граждан будет создана возможность отправки заявления на получение страховой выплаты и документов по транспортному происшествию в онлайн-режиме без посещения офиса страховой организации. Вся процедура будет осуществляться на сайте страховщика. Внедрение онлайн-урегулирования страхового случая позволит ускорить и упростить процесс получения страховой выплаты, - объясняет Бурабаев.

Также будет введен механизм гибкой тарификации по обязательному автострахованию, что обеспечит ежегодную актуализацию стоимости страховки для населения на основе статистики страховых случаев по регионам.

Все эти меры, как надеются в АФК, в среднесрочной перспективе позволят повысить привлекательность накопительного страхования в Казахстане путем создания стимулов для населения к сбережению, а также придадут новый импульс развитию страховых услуг в Казахстане и реализации потенциала страхового сектора.

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