Уметь спасать необязательно: Как принимают спасателей на работу в аквапарки

Каждый год в аквапарках происходят несчастные случаи со смертельным исходом. Но, к сожалению, сотрудники по безопасности аквапарков за это ответственности не несут.

Несчастные случаи в аквапарках - не такая уж и редкость. Бывает, что посещение аквапарка выливается в ЧП со смертельным исходом. Причиной трагедий, как правило, является несоблюдение техники безопасности самими отдыхающими. Но иногда травмы и увечья случаются из-за технических сбоев в работе водных аттракционов и непрофессионализма сотрудников развлекательного заведения. Zakon.kz решил выяснить, каков подход в аквапарках и бассейнах к приему на работу спасателей.

Апрель 2007 года. В аквапарке Алматы утонул восьмилетний мальчик. Ребенка на дне бассейна случайно заметил посетитель заведения. Он и поднял тревогу. Как утонул мальчик, несмотря на то, что в аквапарке было полно отдыхающих, никто из взрослых не видел. Его родители в это время находились в сауне. Июль 2018 года. В Илийском районе в бассейне на зоне отдыха очевидцами обнаружено и извлечено из воды тело мальчика, 2013 года рождения, который, оставшись без присмотра родителей, захлебнулся водой во время купания. Через полчаса ребенок скончался в больнице, не приходя в сознание. Июнь 2019 года. Девятилетняя девочка утонула в пляжном бассейне ТРЦ «Хан Шатыр». Школьница пришла искупаться вместе с вожатым и другими детьми из пришкольного лагеря. В тот момент в бассейне находилось больше 30 детей. Сентябрь 2019 года. Ребенок едва не утонул в костанайском аквапарке. Со слов матери, во время спуска с горки он ушел под воду, где находился полторы минуты. Из воды ребенка извлек один из отдыхающих. Мужчина начал делать ребенку непрямой массаж сердца с искусственной вентиляцией легких.

Это лишь несколько случаев, произошедших в казахстанских аквапарках. Где в этот момент находились спасатели, которые должны обеспечивать безопасность каждого посетителя аквапарка, неизвестно.

«Инструктор по безопасности» - так называется должность спасателя в аквапарках и бассейнах для массового купания. Андрей Петров приехал в Алматы в поисках работы с проживанием, и первой вакансией, что попалась ему в интернете, была должность спасателя в одном из аквапарков.

- Плавать я умел так себе. Оказывать первую помощь меня тоже не учили. Но при собеседовании директор сказала, что это и необязательно, у меня был другой фронт работы. Рабочий день начинался в 08:00 и заканчивался в 22:00. Утром я должен был вылавливать из бассейна мусор, поливать из шланга территорию. Я следил за решетками водостоков бассейнов, чтобы они не забивались, протирал шезлонги и выполнял остальные дела, которые, по сути, должен делать разнорабочий. Ну а мои прямые должностные обязанности спасателя ограничивались «вахтой» на горке и инструктажем отдыхающих: «Руки на груди, ноги вместе. Пошел!».

Как говорит Андрей, простоять на жаре весь день было непросто. Иногда его отправляли к детскому бассейну. Здесь работа усложнялась тем, что родители перекладывали на спасателя ответственность за свое чадо: «Братан, пригляди за ребенком, мы в сауну сходим!».

За работу Андрею платили 60 000 тенге в месяц. У него был выходной раз в неделю, небольшая комната, где он проживал еще с тремя сотрудниками, и бесплатный обед.

Для того чтобы выяснить, по каким критериям в центрах отдыха и развлечений набирают сотрудников на должность спасателя, мы решили провести эксперимент.

Мы обзвонили восемь действующих аквапарков Алматы и области. В роли соискателя работы спасателя или инструктора по безопасности выступил наш коллега.

- Я хочу работать у вас спасателем. Опыта в спасении утопающих и сертификата у меня нет. Спортивного разряда по плаванию или прыжкам в воду - тоже, но плавать я умею. Есть ли у меня шанс трудоустроиться? Какие у вас условия? - обращался он с вопросом в отделы кадров и к руководству аквапарков.

Итог этих переговоров оказался таким: для устройства в два аквапарка из восьми желательно, но необязательно наличие спортивного разряда по водным видам спорта. А также желательно, но необязательно, уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему. Среднее образование работодателя вполне устраивает.

В остальных шести аквапарках прозвучал ответ: «Спасатели нам очень нужны. Опыт работы не требуется. Сертификаты, спортивные разряды - не нужны. Главное, чтобы вам было 18 лет, и приходите хоть сегодня».

Труд инструкторов по безопасности или спасателей в аквапарках работодатели оценивают от 120 000 до 150 000 тенге.

Безопасность в центрах водных развлечений - это главное условие их работы. Без наличия сертификата безопасности аквапаркам и бассейнам работать запрещено. Поэтому в целях профилактики и недопущения гибели людей на воде спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда ежегодно проводят обучающие занятия с инструкторами аквапарков.

- Занятия нами проводятся в начале купального сезона. Они включают теоретическую и практическую часть. Каждый инструктор под руководством спасателей и медика РОСО должен пройти в бассейне отработку методов спасения и транспортировки пострадавшего, правильный захват тонущего человека. А также потренироваться на специальном тренажере методу сердечно-легочной реанимации. Все эти навыки обязательны в работе спасателя, но, к сожалению, в аквапарках большая текучка кадров. И в середине или к окончанию купального сезона, когда человек только пришел устраиваться на работу, руководство вряд ли захочет оплачивать РОСО проведение спецкурсов по безопасности новым сотрудникам персонально. Вот и получается, что аквапарки берут всех без разбора. А среди инструкторов по безопасности единицы, кто действительно сможет оказать помощь пострадавшему, - говорит водолаз-спасатель РОСО Игорь Максимов.

Исходя из многолетнего опыты, сотрудник спасательной службы рассказал, что тонущий человек, на самом деле, выглядит совсем не так, как в кино: никаких криков о помощи, размахивания руками и брызг. В некоторых случаях окружающие даже будут спокойно наблюдать за тем, как тонет ребенок, не подозревая о том, что на самом деле происходит.

Вот основные признаки, свидетельствующие о том, что человек тонет: · Голова человека откинута назад и погружена в воду, а рот открыт и находится у самой ее поверхности. Жертва дышит часто и поверхностно, захватывая ртом воздух. · Глаза либо закрыты, либо они стеклянные​, взгляд не фокусируется. · Волосы закрывают лоб или глаза. · Утопающий держится в воде в вертикальном положении, не совершая движений ногами, либо пытается перевернуться на спину и инстинктивно расставляет руки в сторону, как бы пытаясь хвататься за воду.

Аквапарки - это одно из самых увлекательных и захватывающих мест отдыха не только для детей, но и для взрослых. Однако чтобы их посещение не закончилось трагедией, водолазы-спасатели РОСО предупреждают: каждый человек сам ответственен за свою жизнь, поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде во время купания.

Алёна Мирошниченко

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