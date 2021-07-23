В Казахстане рождаемость бьет рекорды

В целом беби-бум в стране длится третий квартал подряд.

В Казахстане отмечают бум рождаемости, сообщает zakon.kz.

По данным Ranking.kz, в первом квартале 2021 года в стране родилось 100,5 тыс. детей - это самый высокий показатель соответствующего периода за все последние годы.

Прирост численности родившихся составил колоссальные 8,4%.

В целом беби-бум в стране длится третий квартал подряд, то есть с третьего квартала 2020 года, когда родилось сразу 116,7 тыс. малышей - на 8,4% больше, чем годом ранее. Аналогичная ситуация сложилась и в четвертом квартале 2020 года: 111,7 тыс. родившихся "детей карантина" - на рекордные 9,5% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, - отмечают исследователи.

В итоге за 2020 год в стране родилось более 425 тыс. маленьких казахстанцев - почти на 6% больше, чем годом ранее.

Численность населения в РК по итогам первого квартала текущего года достигла уже 18,94 млн человек, - отметили аналитики.

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