Как стать миллионером к пенсии - эксперт назвал простой способ

Здоровый образ жизни, правильное питание и отказ от вредных привычек позволят и в 60, 70, и в 80 лет быть здоровым и качественно проводить время на пенсии.

Независимый финансовый консультант, автор блога "За разумное потребление" Александр Доржиев назвал простой способ, как стать миллионером к пенсии, передает zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Среднестатистический взрослый россиянин, по оценке независимого финансового консультанта, тратит на спиртное 2,5 тыс. рублей в месяц. Как объяснил Доржиев, если еще в молодом возрасте эти деньги начать инвестировать, например, в акции на фондовом рынке, то к пенсии можно стать не просто обеспеченным, а очень обеспеченным человеком.

В России порядка 115 млн взрослых людей, из которых 33% не пьют алкоголь, то есть 77 млн это делают. Траты населения на алкоголь - порядка 2,5 трлн рублей, что составляет 30 тыс. рублей в год на каждого выпивающего, то есть 2,5 тыс. рублей в месяц. Естественно, это средняя картина, и кто-то тратит больше, а кто-то меньше, но если даже эти деньги вкладывать в акции на фондовом рынке ежемесячно под 10% годовых, то там будет около 15 или 17 млн рублей за 40 лет. Александр Доржиев

Также он отметил, что отказ от алкоголя поможет сохранить хорошую физическую форму.

Чтобы воспользоваться плодами своих инвестиций, надо иметь хорошее здоровье, чтобы когда ты станешь богатым, тебе еще что-то хотелось делать и была возможность воспользоваться своими достижениями, а не быть развалиной. То есть здоровый образ жизни, правильное питание и отказ от вредных привычек позволят и в 60, 70 и в 80 лет быть здоровым и качественно проводить время на пенсии. Александр Доржиев

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