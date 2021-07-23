Астрологи назвали знаки зодиака, которые станут счастливее во второй половине 2021 года

Какие знаки зодиака ждет счастье во второй половине 2021 года.

Астрологи назвали знаки зодиака, которые станут счастливее во второй половине этого года, сообщает zakon.kz со ссылкой на Утро.ру.

Телец

Период с июля по декабрь – крайне удачное время для Тельцов. Их состояние будет максимально гармоничным, что подарит возможность разобраться в личных проблемах и наладить отношения с окружающими. Обиды отойдут на второй план, уступив место желанию понять других людей. По словам специалистов, обстановка в семье изменится в лучшую сторону.

Дева

Обычно неторопливые Девы смогут похвастаться зарядом сил и небывалой целеустремленностью. Удастся разобраться с давними проблемами и забыть о старых конфликтах. Возможны повышение в должности и неожиданная прибыль. Представители этого знака зодиака смогут выстроить правильную тактику в рабочем и личном планах.

Козерог

С середины лета в жизни Козерогов наступит череда радостных событий и приятных неожиданностей. У них появится шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Получится впитать в себя всю полезную информацию и получить ценный опыт. Не исключены изменения на любовном фронте. Семейные пары достигнут взаимопонимания, а одинокие Козероги встретят вторую половинку.

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