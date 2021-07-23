Астрологи назвали знаки зодиака, которые станут счастливее во второй половине 2021 года

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Какие знаки зодиака ждет счастье во второй половине 2021 года.
Астрологи назвали знаки зодиака, которые станут счастливее во второй половине этого года, сообщает zakon.kz со ссылкой на Утро.ру.Телец
Период с июля по декабрь – крайне удачное время для Тельцов. Их состояние будет максимально гармоничным, что подарит возможность разобраться в личных проблемах и наладить отношения с окружающими. Обиды отойдут на второй план, уступив место желанию понять других людей. По словам специалистов, обстановка в семье изменится в лучшую сторону.Дева
Обычно неторопливые Девы смогут похвастаться зарядом сил и небывалой целеустремленностью. Удастся разобраться с давними проблемами и забыть о старых конфликтах. Возможны повышение в должности и неожиданная прибыль. Представители этого знака зодиака смогут выстроить правильную тактику в рабочем и личном планах.Козерог
С середины лета в жизни Козерогов наступит череда радостных событий и приятных неожиданностей. У них появится шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Получится впитать в себя всю полезную информацию и получить ценный опыт. Не исключены изменения на любовном фронте. Семейные пары достигнут взаимопонимания, а одинокие Козероги встретят вторую половинку.
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