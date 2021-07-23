Девушка шантажировала парня заявлением об изнасиловании в Атырау

Девушка вымогала крупную сумму денег у парня в Атырау.

В Атырау 21-летняя девушка вымогала деньги у 18-летнего парня, передает zakon.kz.

Сначала она взяла у него 2 млн тенге, потом потребовала еще 1,5 млн тенге.

Молодой человек позвонил в полицию, объяснил ситуацию и попросил о помощи. По его словам, все это время она шантажировала, что заявит об изнасиловании. Однако молодой человек утверждает, что интимная связь состоялась по обоюдному согласию. Они даже работали в одном месте. По словам парня, он хорошо знаком с девушкой и даже познакомил ее с родителями, сообщается на сайте Polisia.kz.

Управление по борьбе с экстремизмом Атырауской области задержало подозреваемую при вымогательстве 500 тысяч тенге. В ходе расследования выяснилось, что гражданка была членом деструктивной религиозной секты.

В настоящее время в отношении 21-летней девушки ведется досудебное следствие в соответствии с частью 1 статьи 194 Уголовного кодекса РК. Также выясняется, была ли причастна девушка, вымогавшая деньги, к другим фактам вымогательства.

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