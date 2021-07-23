Что делать при утечке данных, рассказали эксперты

Эксперты в области цифровой безопасности рекомендуют сменить пароли, проверить настройки безопасности и применить двухфакторную аутентификацию.

Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных, передает zakon.kz.

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Согласно исследованию международного разработчика антивирусных решений ESET, 59% россиян хоть раз находили персональную информацию в открытом доступе. В 70% случаев граждане РФ обнаруживают свой номер мобильного телефона и адрес электронной почты, а в 11-13% случаев - домашний адрес, пароли и личные фотографии.

Избежать неприятных последствий после утечек персональных данных можно, подключив двухфакторную аутентификацию и установив проверенный антивирус. Кроме того, заведите отдельные e-mail и номер телефона для регистрации в онлайн-магазинах и сервисах, - рекомендуют в ESET.

Первая помощь при утечке данных

Человек, как указал руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев, вправе потребовать от компании-оператора персональных данных удалить из Сети такую информацию. Если после обращения оператор не предпринимает никаких действий, можно направить жалобу в территориальный орган Роскомнадзора.

Важно выполнить хотя бы "гигиенический минимум": сменить пароли, проверить настройки безопасности и применить двухфакторную аутентификацию, если это еще не было сделано. начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд

Также, как отметил эксперт, за утечкой данных с высокой степенью вероятности последует мошенническая атака - в этом году ЦБ подтвердил, что за крупной утечкой следом с небольшим опозданием возникает волна фишинговых атак.

После обнаружения утечки данных специалист, занимающийся популяризацией информбезопасности, - ИБ-евангелист Avast Луис Корронс советует удостовериться, что взлом действительно произошел.

Позвонить в компанию, чтобы подтвердить утечку; узнать, какие именно данные были украдены; сменить и усилить логины, пароли и контрольные вопросы и внимательно следить за своими счетами.

По словам руководителя исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерины Килюшевой, существуют специальные сервисы для проверки утечек паролей по адресу электронной почты.

Такими сервисами следует пользоваться с осторожностью и не вводить сами пароли, - отметила она.

Лучшая защита - профилактика

Как считает Алексей Дрозд, важнее всего превентивные меры.

Мошенников следует ограничить в возможностях: например, граждане РФ могут запретить проведение сделок с недвижимостью без личного присутствия. На банковских картах можно установить лимит по снятию наличных в день и запретить определенные переводы.

Общий совет - не облегчайте мошенникам жизнь. Для этого вы можете максимально снизить число своих персональных данных в открытом доступе. Не оставляйте их, если нет критической необходимости или это не требуется по закону, не отправляйте всем подряд свой номер карты и сканы паспортов. Помните, что согласие на обработку персональных данных можно не только давать, но и отзывать. Алексей Дрозд

Также он считает полезным завести виртуальную карту банка для онлайн-платежей и держать на ней только ту сумму, которая требуется для покупки.

Для ситуаций, когда нужно оставлять телефонный номер широкому кругу лиц - например, для оформления объявлений на специализированных площадках - проще завести отдельную sim-карту. Алексей Дрозд

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