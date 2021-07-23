Казахстанский актер получил награду на Каннском кинофестивале

Он стал лучшим азиатским актером.

Актер из Казахстана Еркебулан Дайыров признан лучшим азиатским актером на Кансском кинофестивале, передает zakon.kz.

Актер победил в номинации "Лучший азиатский актер" за роль в фильме "Подсолнух" режиссера Эли Гильман.

Это не только моя победа, но и победа всей съемочной команды, в их числе есть режиссер Эля Гильман. Спасибо за поздравления, не успеваю все прочитать. Всем большое спасибо, - сказал актер у себя в Instagram.

Дайыров знаком зрителю по картинам "Дорога к матери", "Амре", "Тобол", "Бауыржан Момышулы" и "Балуан Шолак".

Еркебулан Дайыров родился в 1986 году в Алматинской области. Окончил Казахскую национальную академию искусств имени Жургенова. С 2006 года он актер Казахского государственного академического драматического театра имени Мухтара Ауэзова.

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