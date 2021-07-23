В Токио проходит демонстрация противников Олимпиады

Олимпиада проводится для спонсоров и олимпийских чиновников, - поделилась своим мнением одна из участниц протеста.

Протестующие против проведения Олимпиады собрались у мэрии Токио 23 июля, сообщает zakon.kz.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, демонстрация приурочена к завершению эстафеты олимпийского огня перед запланированным на вечер открытием игр.

Согласно подсчетам, в ней приняли участие около 100 человек. Протестующих не пускали к площади возле мэрии, где проходит церемония по случаю окончания эстафеты. Они собрались в месте полицейского оцепления, однако их выкрики с призывами отменить игры слышны на площади и мешают выступающим.

Олимпиада проводится для спонсоров и олимпийских чиновников. О простых гражданах и спортсменах никто не думает. В Токио сейчас новый всплеск заражений [коронавирусом], а что будет после Олимпиады? Игры нужно было отменять, - поделилась своим мнением одна из участниц протеста.

Как сообщается, еще несколько акций протеста запланировано в течение дня. В частности, протестующие собираются пройти маршем в районе неподалеку от главного олимпийского стадиона.

Суточный прирост случаев коронавирусной инфекции в Токио в последние дни резко вырос почти до 2 тыс. Это максимум с января текущего года.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но состязания перенесли на год. Причина - пандемия COVID-19. Теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Церемония открытия также пройдет в отсутствие обычных зрителей, на нее допустят 950 официальных лиц.

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