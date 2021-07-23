Казахстанцы смогут доплачивать за более дорогие лекарства и медизделия

Новые правила вступают в силу с 1 августа 2021 года.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 16 июля 2021 года утвердил правила осуществления сооплаты, сообщает zakon.kz.

Cооплата лекарственных средств или медицинских изделий осуществляется при бесплатном или льготном амбулаторном обеспечении отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями) в рамках ГОБМП или в системе ОСМС, - говорится в документе.

Если пациент не хочет получать бесплатное лекарство или медизделие в рамках ГОБМП или ОСМС, он может осуществить сооплату и выбрать более дорогостоящее лекарственное средство под другим торговым наименованием.

Как отмечается, пациенту, выбирающему лекарственное средство или медицинское изделие с сооплатой, в доступной форме предоставляется полная и достоверная информация о возможности получения лекарственных средств или медицинских изделий в рамках ГОБМП или в системе ОСМС.

При отпуске лекарственного средства или медицинского изделия предлагаются все имеющиеся в ассортименте торговые наименования.

Также говорится, что пациент предоставляет письменное добровольное согласие на доплату сверх предельной цены возмещения лекарственного средства или медицинского изделия в произвольной форме.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2021 года.

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