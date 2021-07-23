Более сотни мирных жителей убиты в Афганистане

Приложение zakon.kz
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Талибы отрицают причастность к убийствам.
В Афганистане неизвестные убили сто мирных жителей, сообщает zakon.kz.
Убийства произошли в захваченном боевиками радикального движения "Талибан"* районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар.
Жестокие террористы по приказу своих боссов из Пенджаба (Пакистан) устроили нападение на дома ни в чем не повинных афганцев в некоторых участках Спин-Болдака, разграбили дома и убили сотню невинных людей, - сказал представитель МВД Мирваис Станекзай.
В свою очередь талибы отрицают причастность к убийствам.
Ранее район Спин-Болдак на границе с Пакистаном уже захватывался талибами, а затем вновь переходил под контроль правительственных войск.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
* Террористическая организация, запрещена в Казахстане
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