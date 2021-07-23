Судью осудили на 9 лет за получение взятки

Еще два человека осуждены за пособничество в покушении на дачу взятки.

В Алматинской области Антикоррупционной службой было завершено досудебное расследование в отношении судьи Уйгурского районного суда Сулейменова, сообщает zakon.kz.

Сулейменов подозревался в получении обманным путем от директора лесного хозяйства Юлдашова денег в сумме 12 млн тенге под предлогом их передачи областным судьям за оставление в силе оправдательного приговора, вынесенного им. Однако областным судом Юлдашов осужден, - рассказали в ведомстве.

Между тем 22 июля 2021 года Талдыкорганским городским судом судья Сулейменов осужден к 9 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Этим же приговором осуждены Юлдашов за покушение на дачу взятки и Имиров за пособничество в покушении на дачу взятки к 8 годам и 7 годам лишения свободы, соответственно.

Приговор не вступил в законную силу.

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