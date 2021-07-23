Надбавки медиков забрали руководители больницы в Жамбылской области

Главврач приговорен к 4 годам ограничения свободы.

Вынесен приговор заместителю главного врача центральной больницы Жуалынского района и двум сотрудникам, которые присвоили себе надбавки 22 медработников за работу в пандемию, передает корреспондент zakon.kz.

Байториев (заместитель главврача больницы. - Прим.) подозревался в присвоении путем обмана и злоупотребления доверием при пособничестве руководителя административного отдела Оманова и кассира-бухгалтера Мырзалиевой в части надбавок 22 медицинских работников данной больницы на общую сумму 2 млн 711 тыс. тенге, выплаченных к заработной плате за участие в работе противоэпидемиологических мероприятий в рамках антикризисных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, - сообщил следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

9 июля приговором Жуалынского районного суда заместитель главного врача центральной больницы Жуалынского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области Байториев А.Д. был приговорен к четырем годам ограничения свободы.

Такой же срок получил руководитель административного отдела больницы Оманов Х.Р. Кассир-бухгалтер Мырзалиева Э.А. была приговорена к трем годам и шести месяцам ограничения свободы.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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