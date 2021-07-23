Институт нефтехимической инженерии и экологии АУНиГ будет создавать научные стартапы

Институт уже получил лицензию на выпуск санитайзеров с собственным химическим составом.

В Атырауском университете нефти и газа имени Сафи Утебаева в июле открылся Институт нефтехимической инженерии и экологии. Об этом в интервью zakon.kz рассказала ректор АУНиГ Гульзада Шакуликова.

По ее словам, институт открылся при поддержке стратегического партнера университета - Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Он оснащен современными лабораториями и оборудованием, которое используется на производстве.

Сотрудники АНПЗ вовлечены в обучение в качестве преподавателей, менторов, гостевых лекторов. Так мы получим узконаправленного специалиста с навыками и знаниями для работы на конкретном реальном участке и оборудовании, - пояснила Шакуликова.

Ректор отметила, что институт включает 15 исследовательских лабораторий. Они позволяют проводить лабораторные исследования, научные эксперименты, разрабатывать новые продукты с коммерческим потенциалом.

Например, институт уже получил лицензию на выпуск санитайзеров с собственным химическим составом.

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