Премьер-министр проинспектировал развитие энергетического потенциала региона.

21-22 июля Премьер-министр Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Актюбинскую область, в ходе которой ознакомился с социально-экономическим развитием региона.

Глава Правительства посетил завод ТОО "Зерде-Керамика Актобе", находящийся в индустриальной зоне "Актобе". Мощность предприятия - 5 млн кв. м керамогранита и керамической плитки в год. Объем инвестиций в проект составляет 9,2 млрд тенге, ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал текущего года. На предприятии создано более 200 рабочих мест.

Мамин ознакомился с работой завода АО "Актюбрентген", производственная мощность которого составляет 122 рентгеновских аппарата и комплекса в год. Часть продукции экспортируется в Россию, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

В текущем году мерами государственной поддержки будет охвачено более 3,3 тыс. субъектов МСБ Актюбинской области. Глава Правительства ознакомился с работой швейной фабрики ТОО "ПО Глобал-Спецодежда", где работают порядка 200 человек. Предприятие ежегодно производит до 1,2 млн изделий. Налажено производство широкой номенклатуры спецодежды, средств защиты, утеплителей для производства спецодежды.

Премьер-министр проинспектировал развитие энергетического потенциала региона. Мамин посетил АО "Актобе ТЭЦ", где в настоящее время идет строительство газотурбинной установки мощностью 57 МВт с котлом-утилизатором. Реализация проекта даст возможность увеличить мощность станции до 175 МВт. Завершение работ запланировано в декабре 2021 года.

В пос. Бадамша Каргалинского района Аскар Мамин ознакомился с деятельностью ветровой электростанции ТОО "Arm Wind". В настоящее время ведется строительство второй очереди ветровой электростанции. Станция ежегодно будет производить порядка 100 МВт электроэнергии. Объем инвестиций составляет $85 млн, срок завершения - сентябрь текущего года.

Аскар Мамин проинспектировал ход реконструкции республиканской автодороги "Актобе-Атырау-Астрахань". В этом году будет дан проезд на участке "Актобе-Кандыагаш", участок автодороги "Кандыагаш-Макат" будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года. Премьер-министр поручил качественно и в намеченные сроки завершить реконструкцию трассы.

Глава Правительства ознакомился с ходом строительства мкр. "Батыс-2" в Актобе, завершение строительства которого планируется в 2025 году. Общая площадь микрорайона составляет 535 га. В текущем году в регионе запланирован ввод в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья.

В Мартукском районе Аскар Мамин осмотрел завод по производству кормовых гранул ТОО "Мilker". Стоимость инвестпроекта составляет 700 млн тг, производственная мощность предприятия - 12 тыс. тонн гранулированных комбикормов из сена люцерны в год. Готовый продукт пользуется большим спросом как в Казахстане, так и за его пределами, в частности, в Китае, России, Иране и Объединенных Арабских Эмиратах.

Также Премьер-министру РК была презентована региональная программа развития рыбной отрасли Актюбинской области до 2030 года. За 10 лет в отрасль планируется привлечь 37 млрд тенге частных инвестиций, увеличить число хозяйств до 72 субъектов с созданием более 400 новых рабочих мест.

В ходе посещения тепличного комплекса ТОО "Green Capital Kazakhstan" Премьер-министру была представлена текущая ситуация по производству тепличной продукции и перспективы дальнейшего развития данной отрасли. За последние три года в Актюбинской области введено 8 новых теплиц. До 2025 года планируется реализовать еще два крупных проекта на общую сумму 17 млрд тенге. Ожидается, что это обеспечит рост объема производства тепличной продукции на 40%.

По итогам 6 месяцев т.г. объем промышленного производства в Актюбинской области вырос в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 8,2% - до 997,2 млрд тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 116,9 млрд тенге (+2,6%), объем строительных работ - 76,9 млрд тенге (+5,4%), введено в эксплуатацию 366,5 тыс. кв. м жилья (+4,1%). Рост инвестиций в основной капитал составил 11,9%, привлечено 292,8 млрд тг. До конца 2021 г. планируется реализовать 31 инвестпроект на сумму 125,7 млрд тг.

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