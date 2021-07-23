Ксения Собчак нежно обратилась к мужу

Собчак поздравила Богомолова с днем рождения.

Телеведущая Ксения Собчак нежно поздравила мужа - режиссера Константина Богомолова - с днем рождения, сообщает zakon.kz.

Пост с поздравлением она опубликовала на своей странице в Instagram.

Раньше я думала, что со мной что-то не так, а потом я встретила тебя, и поняла, что "не так" - это про всех вокруг. Мой мир, мое счастье, моя вселенная - все это в тебе. С днем рождения, - написала Собчак.

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.

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