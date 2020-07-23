Из чего складывается цена бензина Аи-92

Рано или поздно наша страна придет к здоровым рыночным отношениям - Жаукин.

Розничная цена бензина Аи-92 – наиболее актуальная тема последних месяцев в Казахстане. Из чего же складывается стоимость наиболее востребованной марки топлива на казахстанском рынке, рассказал zakon.kz эксперт Ерлан Жаукин.

С конца марта текущего года стоимость литра бензина Аи-92 выросла со 155 тг/литр до 172 тг/литр. Это средняя цена по Казахстану. На сегодня в отдельных регионах можно встретить и 160 тг/литр, а где-то и 180 тг/литр. Все зависит от удаленности региона от НПЗ.

172 тг/литр. Из чего же они состоят?

Разобраться предлагаю на базе бензина Аи-92 производства Атырауского НПЗ. Почему именно Атырауский бензин? Продукция Шымкентского и Павлодарского НПЗ реализуется в регионах, максимально приближенных к заводам-изготовителям. Это связано в первую очередь с высокой плотностью населения в южных и центральных регионах страны, а Атырауским бензином торгуют не только на западе Казахстана, но и в северных областях, в Нур-Султане, Алматы и Алматинской области. То есть поставки Атырауского топлива имеют наиболее широкую географию.

Средняя розничная цена бензина Аи-92 в Казахстане по данным информационно-аналитических агентств – 172 тг/литр. И она в себя включает: 1. НДС (12%) – 18,5 тг/литр; 2. Акциз розничного реализатора – 0,4 тг/литр; 3. Средние расходы по содержанию АЗС, а это текущий ремонт АЗС, зарплата персонала, транспортировка между нефтебазой и АЗС, обслуживание банковских займов) – около 17 тг/литр. У кого-то эти расходы выше, у отдельных АЗС незначительно ниже; 4. Расходы по хранению на нефтебазах – до 3 тг/литр. Наблюдается незначительное снижение стоимости услуг хранения, что в первую очередь связано с увеличением объемов перевалки топлива на нефтебазах; 5. Усредненные расходы по доставке от АНПЗ до региона сбыта – 9 тг/литр. В сравнении с 2020-м годом стоимость железнодорожной перевозки топлива выросла на 10-12%; 6. Доход АЗС (с которых уплачивается КПН) – 3 тг/литр.

Итого расходы между ценой на АЗС и эстакадой налива АНПЗ составляют 51 тг/литр (69 тыс. тг/тонна).

Таким образом, оптовая цена бензина Аи-92 на АНПЗ складывается на уровне 121 тг/л или 163 500 тг/тн без учета НДС.

Что включает в себя цена бензина "163 500 тг/тонна без учета НДС"?

При поставке нефти на АНПЗ и ее переработке поставщик нефти оплачивает: 1. стоимость самого сырья – в среднем около 76 500 тг/тн (по данным Агентства Argus); 2. услуги по переработке нефти на АНПЗ – 42 515 тг/тн; 3. акциз производителя или оптовый акциз на бензин – 24 435 тг/тн; 4. подача-уборка цистерн – 2 900 тг/тн; 5. поставщик нефти на АНПЗ самостоятельно осуществляет поставку октаноповышающих присадок, несет расходы по лабораторным исследованиям нефти, обслуживание банковских займов, что составляет около 3 000 тг/тн; 6. непосредственно доход поставщика нефти – около 8 500 тг/тн.

Учитывая корзину выпускаемой АНПЗ продукции и распределения всей линейки выпускаемой продукции на стоимость нефти и ее переработки, себестоимость 1 тонны бензина составляет около 158 000 тг/тн (117 тг/литр) без учета НДС.

Отдельным моментом хотелось бы остановиться на стоимости нефти, поставляемой на переработку на казахстанские НПЗ.

Эти данные публикуются в источниках, выпускаемых информационными агентствами Argus, Thomson Reuters. Выше уже указана стоимость поставки нефти на АНПЗ в размере 76 500 тг/тн. Это эквивалентно 178,5 $/тн или 25$/bbl.

Для сравнения: экспортная стоимость Мангышлакской нефти при июньских котировках на мировых рынках составила около 295$ за тонну за вычетом всех расходов, включающих налоги и сборы на территории РК и стоимость транспортировки до морского порта. Данная стоимость эквивалентна 41 $/bbl.

Указанные показатели наглядно демонстрируют, что нефтедобывающие компании в июне 2021г. при поставке нефти на переработку на АНПЗ предоставили скидку в размере 16 $/bbl или 115 $/тн.

То есть, равнодоходная с экспортом для нефтяника стоимость нефти при поставке на АНПЗ должна составлять около 126 000 тг/тн.

При такой стоимости нефти, складывая все вышеперечисленные расходы при производстве и реализации бензина Аи-92, мы получим оптовую стоимость бензина на уровне 232 000 тг/тн (кстати, подобную цену мы видели на биржевых торгах в начале марта текущего года), и, соответственно, розничную стоимость бензина на уровне 205 тг/литр. Если учитывать существующую разницу в налогообложении между Казахстаном и Россией, то данный уровень розничной цены на бензин Аи-92 можно сравнивать с действующей розничной стоимостью бензина Аи-92 на рынке России 44,88 руб/литр (259 тг/литр).

При этом есть ожидания роста розничных цен на топливо на рынке России, что обусловлено существенным ростом биржевых котировок на российском оптовом рынке, где с середины июля котировки ежедневно пробивают свои исторические максимумы.

Но этой цены нет сегодня, и пока не видно в обозримом будущем. Нефтяники живут тем, что есть, и ждут повышения мировых котировок на сырье, чтобы хоть каким-то образом компенсировать свои текущие расходы и продолжать субсидировать внутренний рынок страны.

В данном обзоре я максимально пытался отразить механизм субсидирования внутреннего рынка нефтепродуктов нефтедобывающими компаниями. Рано или поздно наша страна придет к здоровым рыночным отношениям, когда механизм спроса и предложения будет работать на все 100%.

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