Столичные спортсмены призывают граждан привиться от КВИ

На сегодня первым компонентом вакцины от COVID-19 в Нур-Султане привились почти 323 тыс. человек.

Столичные спортсмены и тренеры с самого начала массовой вакцинации населения призывают граждан получить прививку, чтобы остановить распространение и рост заболевания коронавирусом. Многие из них уже получили вторые компоненты, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Многие спортсменов успели получить оба компонента вакцины от КВИ и сейчас продолжают свою подготовку на учебно-тренировочных сборах или участвуют в соревнованиях. Член сборной РК по муай-тай боксу Ерканат Оспан и призер кубка мира по киокушункай каратэ Амир Сабыров прошли вакцинацию и считают это единственным способом обезопасить близких от вируса.

Я пришел в торгово-развлекаительный центр "Керуен". Получаем казахстанскую вакцину. Я думаю, что все казахстанцы должны вакцинироваться. Это нужно в первую очередь ради безопасности наших близких и родных, - отметил Ерканат Оспан.

"Я сам вакцинировался еще пол месяца назад и теперь получаю второй компонент. В первую очередь делаю это, чтобы позаботиться о своей семье и о своих близких. Призываю всех казхастанцев получить вакцину. Думаю, это единсвенный способ победить пандемию", - сказал Амир Сабыров.

Старший тренер сборной города Нур-Султан по ММА Нурлан Карабалин также утверждает, что победить общими усилиями пандемию поможет только массовая вакцинация населения.

Мы, спортсмены сборной города Нур-Султан по ММА прошли вакцинацию. Получили оба компонента, теперь имеем паспорта вакцинации. Призываю всех наших граждан вакцинироваться, и давайте все вместе победим этот недуг и будем все здоровы! - говорит он.

Диасбек Абенов - член сборной команды РК по стрелковому спорту и к тому же врач по образованю - получил вакцину в числе первых. Как опытный медик, он утверждает, что без иммунизации невозможно победить вирус.

О своих впечатлениях после получения первого компонента вакцины делится и чемпион РК по панкратиону Имран Тайсултанов.

Я получил только сегодня вакцину, самочувствие хорошее, изменений никаких нет. Очень важно получить вакцину в столь непростое время, чтобы обезопасить себя от этой болезни, - уточнил он.

Спортсмены отмечают, что никаких побочных реакций на вакцинацию у них не наблюдалось.

Так как я спортсменка и часто летаю за границу, мне необходимо было вакцинироваться. Я получила "Спутник V", никаких побочнных эффектов не было, чувствовала себя замечательно. Поэтому я всех призываю вакцинироваться, - отметила мастер спорта по джиу-джитсу Галина Дуванова.

"Я вот недавно прошел вакцинацию, я очень рад что получил прививку. Благодаря вакцинации я могу ходить в любых местах, в любых заведениях, ездить за границу, естественно, соблюдая при этом саннормы", - подчеркнул таэквондист Айтуар Шайкенов.

Напомним, в столице открыты свыше 100 прививочных пунктов, которые работают без выходных. Вакцинацию против коронавируса проводят в уреждениях ПМСП, медорганизациях города и крупных торгово-развлекательных центрах.

На сегодня первым компонентом вакцины от COVID-19 в Нур-Султане привились почти 323 тыс. человек, полную иммунизацию прошли свыше 210 тыс.граждан.

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