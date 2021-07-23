На 5 млн тенге оштрафовали директора клиники в Алматинской области за взятку

Такое решение вынес Талдыкорганский суд.

В Алматинской области за взятку оштрафованы директор и бухгалтер клиники, сообщает zakon.kz.

Приговор вынес 8 июля Талдыкорганский городской суд.

Согласно постановлению, директор ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная онкологическая клиника" Управления здравоохранения Алматинской области Уралбаев Д.О. и главный бухгалтер указанной клиники Жакупбекова Г.А. оштрафованы на 5 млн тенге каждый.

Они подозревались в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге от представителя частной компании, в размере 50% от суммы заключенного договора о государственных закупках по обслуживанию компьютерной техники, за перечисление оставшейся суммы по договору, выделенной в рамках госпрограммы "Денсаулық", - говорится в сообщении Антикора.

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