Президент передал благодарственное письмо заслуженному деятелю культуры, журналисту-ветерану Ханымбуби Акжоловой в связи с ее 100-летним юбилеем.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил ветерана-журналиста с вековым юбилеем, сообщает zakon.kz.

23 июля в "Доме дружбы" Алматы министр информации и общественного развития Аида Балаева вручила благодарственное письмо главы государства Касым-Жомарта Токаева заслуженному деятелю культуры, журналисту-ветерану Ханымбуби Акжоловой в связи с ее 100-летним юбилеем. пресс-служба Министерства информации и общественного развития РК

Пройдя образцовый жизненный путь, Вы достигли почтенного возраста и являетесь примером как для молодежи, так и для старшего поколения. На протяжении многих лет самоотверженной работы в сфере отечественной печати, Вы внесли огромный вклад в развитие средств массовой информации страны. Выражаю Вам благодарность за плодотворную работу на благо страны и искренне поздравляю со 100-летним юбилеем. Желаю здоровья, благополучия вашей семье, - говорится в благодарственном письме Токаева.

В своем выступлении глава МИОР РК подчеркнула, что всю свою сознательную жизнь Ханымбуби Акжолова посвятила развитию казахской журналистики.

Ваша сфера - пресса - стремительно развивается и идет в ногу со временем, не теряя своей значимости. Несомненно, это является продолжением плодотворного пути, построенного, прежде всего, такими ветеранами-журналистами, как Вы. Поэтому сегодняшний юбилей - это радость не только для Вашей семьи, но и всей журналистики страны. Аида Балаева

В свою очередь Ханымбуби Акжолова, поблагодарив за теплые поздравления главу государства, направила Президенту один экземпляр новой книги "Бір ғасыр биігінде".

Ханымбуби Акжолова родилась в Алматинской области. Заслуженный деятель культуры Казахстана, ветеран-журналист.

В 1944 году - поступила на отделение журналистики филологического факультета КазГУ им. С.М.Кирова, где училась наряду с такими известными личностями, как литературовед, профессор Муслим Базарбаев, известный ученый, писатель-журналист Мукан Мамажанов, писатель Кемель Токаев.

В 1949 году - окончила школу с красным дипломом, долгие годы работала в республиканской газете "Социалистік Қазақстан" ("Егемен Қазақстан"). Затем вернулась в родные края, где была назначена редактором Жамбылской районной газеты "Большевистский путь" ("Екпінді еңбек").

В 1971 году - достигнув пенсионного возраста, получила почетное звание "Заслуженный деятель культуры Казахстана", является почетным гражданином Алматинской области.

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