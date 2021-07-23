Смертельные гонки в Алматы: осужден виновник аварии

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев.

В Алматы осужден водитель "Mercedes", устроивший гонки по городу, в результате которых погиб человек, сообщает zakon.kz.

По информации заместителя начальника ДП Алматы Рустама Абдрахманова, ДТП произошло в ночь на 12 ноября 2020 года по проспекту Рыскулова в восточном направлении, между улицами Шарипова и Саина.

По словам очевидцев, две иномарки устроили по проспекту гонки между собой. Проехав улицу Шарипова, водитель автомобиля "Mercedes" неожиданно потерял управление, его автомобиль закрутило на дороге, после чего он вылетел на разделительный газон, где снес около десяти секций железного ограждения и вновь вылетел на дорогу.

В результате аварии на месте скончался пассажир 1992 года рождения, который находился на переднем сидении автомашины "Mercedes": его не спасли даже сработавшие в салоне подушки безопасности.

Деяния 29-летнего водителя М. Шотаева были квалифицированы по ст.345 ч.3 и ст.347 УК РК.

Решением суда гр.Шотаев М.А. признан виновным в совершении вышеуказанных уголовных правонарушений. Он лишен права управления транспортным средством сроком на 5 лет. Вместе с тем, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев, - сообщил Абдрахманов.

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