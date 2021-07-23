Что нужно знать казахстанцам об Олимпиаде в Токио

23 июля в Токио пройдет церемония открытия Олимпиады.

Сегодня в Токио пройдет церемония открытия летних Олимпийских игр. Эта Олимпиада обещает быть одной из самых необычных в истории. Из-за коронавируса ограничено количество зрителей, а спортсмены вынуждены находиться в так называемых «пузырях» и общаться только с представителями своей команды. Все это происходит на фоне протестов. Японцы считают, что властям нужно отказаться от Игр. О том, в каких условиях пройдет Олимпиада, рассказывает zakon.kz.

В пятницу, 23 июля, в Токио пройдет церемония открытия Олимпиады. По местному времени она начнется в 20:00, по времени Нур-Султана – в 17:00. Сообщается, что в церемонии примут участие около 950 человек. Среди официальных гостей - президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди США Джилл Байден. Отмечается, что на церемонию не придет бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Это несмотря на то, что он почетный советник оргкомитета Игр. Причина – введение режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, который будет действовать в Токио до 22 августа.

В Японии серьезно обеспокоены эпидситуацией. С каждым днем в Токио растет число зараженных. К примеру, накануне выявили около 2000 новых случаев. Избежать заражений не удалось и в Олимпийской деревне. На сегодня известно о 106 случаях заболевания среди спортсменов и персонала.

Опасаясь заражений, представители сборной Гвинеи и Северной Кореи отказались от участия в Олимпиаде. Правда, накануне, 22 июля, министр спорта Гвинеи заявил, что команда все же выступит на соревнованиях.

Неслыханные ограничения

Несмотря на это, эксперты сходятся на том, что Япония приняла беспрецедентные меры, чтобы не допустить роста заражений: в страну не впускают иностранных болельщиков, а местным зрителям (не больше 50% от вместимости стадиона) разрешено присутствовать только на тех соревнованиях, которые пройдут за пределами Токио. Во время соревнований им запрещено подбадривать спортсменов криками из-за риска передачи вируса. Вместо этого зрителям рекомендуют аплодировать. Также запрещено смотреть большими группами трансляцию спортивных игр и пить алкоголь. Сухой закон будет действовать до 22 августа.

Чтобы спортсменам было не так грустно выступать, на стадионах будут включать интершум с предыдущей Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В Международном Олимпийском комитете сообщили, что для каждого вида спорта будет использовано характерное для него звуковое сопровождение.

Сразу после приезда в Японию гостям Игр и спортсменам раздают 70-страничную брошюру со всеми правилами и запретами, которые действуют во время Олимпиады. Им предписано после прилета находиться три дня в отеле на карантине.

Спортсменам и членам делегаций предписано находиться в так называемом «пузыре» и не общаться ни с кем, кроме членов своей команды, вне соревнований. Кроме того, в Олимпийской деревне нельзя жать друг другу руки и тем более обниматься. При этом, по существующей с 1988 года, традиции спортсменам раздали 160 тыс. презервативов – в среднем, по 13 на каждого. Поскольку интимные контакты запрещены вовсе, спортсменам рекомендуют использовать их в качестве сувениров.

Абсолютно все присутствующие на Олимпиаде должны ходить в защитных масках. Есть всего несколько исключений: маску можно снимать во время сна, принятия пищи, соревнований. Еще ее можно снять на подиуме во время награждения, чтобы не портить фотографии.

Протест японцев

В марте 2020 года Международный олимпийский комитет сообщил, что Олимпиада-2020 переносится на год и впервые пройдет в нечетный год. Более 50% японцев не поддержали идею властей провести Игры. Они считают проведение Олимпиады во время пандемии безумием. Например, сегодня около 100 человек вышли на протест с призывом отменить Олимпийские игры, опасаясь роста заражений.

Но власти не торопятся выполнять требование населения. СМИ пишут, что, скорее всего, это связано с экономическими причинами. Японцы уже потратили на организацию Игр 15,4 млрд долларов. При этом, в нынешних условиях, когда иностранным болельщикам запрещен въезд в страну, Японии точно не получится окупить потраченные деньги за счет них. Кроме того, в случае отмены Олимпиады властям пришлось бы компенсировать МОК убытки. А это как минимум 3-4 млрд долларов.

Что же казахстанцы?

Казахстан на Олимпиаде представят 97 спортсменов в 27 видах спорта. Среди них есть дзюдоисты, боксеры, легкоатлеты, фехтовальщики и теннисисты, а также представители водного поло, стрельбы из лука, тхэквондо и гребного слалома. Также впервые Казахстан выступит в новых видах олимпийской программы - скалолазании и карате.

Казахстанская сборная уже отличилась: форму наших спортсменов признали одной из самых стильных на Олимпиаде. Кроме того в этом рейтинге – США, Россия, Либерия, Чехия, Китай, Южная Африка и Япония.

Кроме того, впервые в истории флаги стран, участвующих в Играх, понесут два человека. Это связано с позицией МОК относительно отстаивания принципов гендерного равенства. Таким образом, флаг Казахстана на церемонии открытия понесут легкоатлетка, олимпийская чемпионка Лондона-2012 Ольга Рыпакова и боксер, двукратный призер чемпионатов мира Камшыбек Кункабаев.

Однако до сих пор неизвестно, смогут ли казахстанцы посмотреть Олимпиаду в прямом эфире. Переговоры о трансляции на национальных телеканалах ведутся с 2019 года, но прийти к договоренности у сторон не получается. Правообладатель требует у Казахстана купить права на трансляцию за 7,5 млн долларов. При этом, по разным данным, Узбекистану продали лицензию за 800 тыс. долларов, а Кыргызстан и вовсе заплатил за это право всего 100 тыс.

Смогли ли казахстанские переговорщики снизить цену, чтобы сэкономить деньги налогоплательщиков, наверное, станет известно к 17:00.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!