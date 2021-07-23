Казахстанцы смогут увидеть трансляцию Олимпийских игр

Расписание олимпийских соревнований на телеканалах будет опубликовано дополнительно.

XXXII летние Олимпийские игры будут транслироваться в прямом эфире, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе республиканской телерадиокорпорации "Казахстан" сообщили об окончании переговоров с японской компанией DentsuInc. относительно приобретения лицензионных прав на показ летних Олимпийских игр-2020 в Токио и зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Результатом переговоров стала договоренность о приобретении телеканалами Qazaqstan, Qazsport и "Хабар" прав на трансляцию летних Олимпийских игр-2020 в Токио и зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по приемлемой стоимости. пресс-служба "АО "РТРК" Казахстан"

Летние Олимпийские игры-2020 пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. Казахстанские спортсмены завоевали 97 олимпийских лицензий в 27 видах спорта.

Расписание олимпийских соревнований на телеканалах будет опубликовано дополнительно. пресс-служба "АО "РТРК" Казахстан"

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