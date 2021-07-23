Министр Цой об эпидситуации - текстовая трансляция

В СЦК проходит брифинг представителей Минздрава.

Министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, председатель Комитета санэпидконтроля Айжан Есмагамбетова отвечают на вопросы журналистов об эпидемиологической ситуации в Казахстане. Zakon.kz ведет текстовую трансляцию.

16:23 Брифинг начался не с традиционного доклада, а сразу с вопросов журналистов. На вопрос, сколько человек заразились коронавирусом после вакцинации Есмагамбетова ответила, что зарегистрировано 4765 случаев.

Хочу отметить, что это по-прежнему ничтожно мало процентов от числа вакцинированных, он составляет 0,09%, - говорит глава Комитета санэпидконтроля.

Один из вопросов был направлен министру здравоохранения, о том, почему сам Цой не вышел к антиваксерам, которые напали на представителей Минздрава.

В ответ министр заявил, что ни от кого не прячется, готов выйти к народу. Что встречи с населением с его кандидатурой проходят постоянно. Но конкретно в тот момент на встречу вышли его коллеги, так как были менее заняты.

16:32 Ранее президент на совещании по эпидситуации сказал, что из-за нарушений хранения вакцин в трети прививочных пунктов снизилась эффективность вакцинации. Журналист спросил, в каких пунктах вакцинации неправильно хранили вакцины.

Фактов, которые говорили бы о том, что в процессе проведения вакцинации были выявлены нарушения хранения, транспортировки вакцины, которые могли бы повлиять на эффективность вакцинации не установлено, - ответила Есмагамбетова.

16:47 Была сорвана поставка Pfizer на 2 млн доз — почему это произошло?

Много разных обстоятельств, которые влияют на задержку вакцины, проходят переговоры. Мы стараемся ускорить процесс и своевременно поставить вакцину, - ответил Цой.

Что касается Pfizer, который предназначен детям. Министр Цой говорит, что детей вакцинировать им будут только с согласия родителей. У него уточнили, введут ли обязательную вакцинацию детей для выхода в школу.

Я вам еще раз говорю, вакцинация будет проводиться только с согласия родителей, - сказал Цой.

16:53 В Алматы опубликовали имена нарушителей карантина с "красным" статусом. Не нарушает ли это закон о персональных данных?

Министр говорит, что МВК советовалось с юристами и зачитал некоторые пункты из заключения специалистов. По его словам, коронавирус - заболевание, представляющее опасность для окружающих. Больному COVID-19 вручается расписка о том, что нужно соблюдать карантин. В расписке предусмотрено согласие на обработку персональных данных.

В Конституции есть право граждан на право здоровья. Это делается для коллективной безопасности и люди, представляющие опасность для населения, которые могут заразить граждан - они должны находиться у себя дома, если лечатся вне больницы, - прокомментировал министр Цой.

17:03 Нужно ли повторно прививаться через полгода?

В настоящее время нет данных ревакцинации. Сейчас все изучается. Прямой рекомендации от специалистов нет. Как будут рекомендации, мы их обязательно включим в протокол, - ответил Цой.

17:04 Кто может требовать ПЦР-тесты при наличии паспорта вакцинации?

Министр Цой говорит, что это требование незаконно.

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