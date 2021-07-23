Какие надбавки и выплаты получат казахстанские военнослужащие

Для определения размеров должностного оклада военнослужащих по контракту в воинской части создаются комиссии.

Министерство обороны подготовило приказ, которым вносятся изменения в Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных сил РК, сообщает zakon.kz.

Так, выплата денежного довольствия военнослужащему ранее установленных сроков допускается на основании его рапорта в случаях:

убытия в отпуск (за исключением отпусков в связи с беременностью и рождением ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет), на учебу, в служебную командировку - за текущий месяц.

переезда к новому месту службы - за текущий месяц.

Для определения размеров должностного оклада военнослужащих по контракту в воинской части (государственном учреждении) создаются комиссии по исчислению стажа службы, дающего право на установление должностного оклада, - говорится в документе.

В состав комиссии воинской части (государственного учреждения), включаются должностные лица финансовых, юридических, кадровых подразделений (в случае отсутствия кадрового подразделения - лица, ведущие учет личного состава).

Как отмечается, заседание комиссии созывается при поступлении граждан на воинскую службу в течение 15 рабочих дней, а также ежегодно до 20 января для установления стажа всех военнослужащих по состоянию на 1 января.

Решение комиссии об исчислении стажа службы оформляется протоколом заседания комиссии в течение трех рабочих дней после заседания. Выписка из протокола заседания комиссии составляется в двух экземплярах (один экземпляр - в кадровую службу, второй - в финансовую службу).

Военнослужащему, поступившему на воинскую службу по контракту, оклад по воинскому званию выплачивается со дня издания приказа о зачислении в списки личного состава воинской части (государственного учреждения).

Офицеру, поступившему на воинскую службу по контракту, со дня издания приказа о зачислении в списки личного состава воинской части (государственного учреждения) до принятия дел и должности должностной оклад выплачивается по должности командира взвода, - говорится в правилах.

При этом надбавка за особые условия службы, за исключением надбавки за классную квалификацию, выплачивается на основании приказа командира военнослужащему, кроме военнослужащего срочной службы, со дня издания приказа о принятии дел и должности.

Выплата военнослужащему надбавки за особые условия службы, за исключением надбавки за классную квалификацию, прекращается со дня освобождения от должности или дня вступления во временное исполнение обязанностей воинской должности, по которой выплата надбавки не установлена.

Также говорится, что военнослужащему, имеющему право на получение по воинской должности надбавок, временно убывшему из воинской части (государственного учреждения) и подразделения с сохранением должности по месту службы, выплата надбавок сохраняется.

Военнослужащему, имеющему классную квалификацию по одной специальности, назначенному на воинскую должность другой военно-учетной специальности, по которой присваивается классная квалификация, выплата надбавки сохраняется до конца календарного года.

При этом военнослужащим, проходящим воинскую службу на должности, соответствующей летной военно-учетной специальности, допущенному к полетам на учебный год приказом соответствующего командира (начальника), выполняющему полеты и не имеющему перерывов более допустимых сроков, надбавка за особые условия службы выплачивается в размере 50% от должностного оклада за исключением:

военнослужащих стратегического органа военного управления, руководителя оперативно-стратегического органа военного управления и его заместителей, надбавка которым устанавливается в размере 30% от должностного оклада; руководителя оперативно-тактического органа военного управления и его заместителей, надбавка которым устанавливается в размере 35% от должностного оклада.

Надбавка за особые условия прохождения службы авиационному наземному специалисту устанавливается в следующих размерах:

авиационному наземному специалисту по обслуживанию воздушных судов, используемых по назначению, их двигателей, комплектующих изделий бортового оборудования, авиационных средств поражения - 50 % от должностного оклада;

авиационному наземному специалисту по обслуживанию защитного снаряжения летчика - 30% от должностного оклада;

авиационному наземному специалисту по обслуживанию ракетно-артиллерийских служб (авиационные средства поражения), воздушных судов, их двигателей и агрегатов бортового оборудования, находящихся на длительном хранении (более года), авиационно-технического имущества (при выполнении работ при хранении) - 20% от должностного оклада;

авиационному наземному специалисту по обслуживанию радиосветотехнических средств, средств авиационной радиосвязи, метеорологических средств, авиационных тренажеров, средств наземного обеспечения полетов общего применения (специалисты автомобильной и электрогазовой службы), средств содержания аэродромов в эксплуатационной готовности (специалисты инженерно-аэродромной службы) - 10% от должностного оклада.

Вместе с тем надбавка за особые условия прохождения службы авиационному наземному специалисту, проходящему службу в стратегическом органе военного управления и в подразделениях МТО оперативно-стратегического и оперативно-тактического органа военного управления, не выплачивается.

Доплаты за проживание в зоне экологического бедствия выплачиваются военнослужащему со дня зачисления в списки личного состава воинской части (государственного учреждения), дислоцирующейся в зоне экологического бедствия.

Выплата доплаты военнослужащему прекращается со дня исключения из списков личного состава воинской части (государственного учреждения).

В случае смерти военнослужащего денежная компенсация выплачивается до дня его исключения из списков личного состава воинской части (государственного учреждения).

Полностью посмотреть изменения можно на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 6 августа.

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