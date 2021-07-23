Цой рассказал, почему была сорвана поставка Pfizer на 2 млн доз

Мы стараемся ускорить процесс и своевременно поставить вакцину, - сказал глава Минздрава.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, почему была сорвана поставка вакцины Pfizer на 2 млн доз, сообщает zakon.kz.

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Много разных обстоятельств, которые влияют на задержку вакцины, проходят переговоры. Мы стараемся ускорить процесс и своевременно поставить вакцину, - сказал министр на брифинге в СЦК.

Цой отметил, что министерством предпринимаются максимально все меры для того, чтобы поставить вакцину Pfizer в надлежащие сроки.

Максимально работа проводится, ускоряется. Как только появится возможность поставлять данную вакцину в Казахстан, мы ее обязательно используем. Мы просим (компанию. - Прим. ред.) ускорить возможность поставки. Не все зависит от Казахстана - это раз. Во-вторых, часть условий, которые приемлемы для Казахстана, насчет них мы сейчас проводим переговоры. Уже есть предварительная договоренность на тех условиях, которые устраивают казахстанскую сторону. Это со всеми компаниями проводится такой переговорный процесс. Алексей Цой

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10 июля на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры к лицам, которые допускают срыв поставки вакцины Pfizer на казахстанский рынок.

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