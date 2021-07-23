Публикацию имен нарушителей карантина прокомментировал Цой

Больному COVID-19 вручается расписка о том, что нужно соблюдать карантин. В расписке предусмотрено согласие на обработку персональных данных.

В Алматы 23 июля опубликовали имена нарушителей карантина с "красным" статусом. Не нарушает ли это закон о персональных данных, рассказал на брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает zakon.kz.

Министр сообщил, что МВК советовалось с юристами, и зачитал некоторые пункты из заключения специалистов. По его словам, коронавирус - заболевание, представляющее опасность для окружающих. Больному COVID-19 вручается расписка о том, что нужно соблюдать карантин. В ней предусмотрено согласие на обработку персональных данных.

В Конституции есть право граждан на охрану здоровья. Это делается для коллективной безопасности, и люди, представляющие опасность для населения, которые могут заразить граждан, должны находиться у себя дома, если лечатся вне больницы. Алексей Цой

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