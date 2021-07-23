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Курсы валют на выходные дни

Фото: zakon.kz 23 июля 2021, 17:30

Тенге немного укрепился к доллару и евро.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 424,67 тенге (-1,03), передает zakon.kz.

Объем торгов составил 194,18 млн долларов.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,7687 тенге (-0,0048). Объем торгов - 170,3 млн рублей.

Курс евро также снизился.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 424,5-425,9 тенге, евро - 499,5-501,7 тенге, рос. рубль - 5,77-5,83 тенге.

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