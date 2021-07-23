Сильные дожди ожидаются в Казахстане - погода на 24 июля

На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды.

Прогноз погоды на 24 июля предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, на северо-западе - сильные дожди. Лишь на севере и юге страны по-прежнему погода без осадков. Местами усилится ветер, на юго-западе - с пыльной бурей, на западе, северо-западе и востоке республики - град. РГП "Казгидромет"

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В Западно-Казахстанской, Костанайской, днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, днем в Северо-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области - с пыльной бурей.

В Актюбинской области местами ожидается град, усиление ветра 15-20 м/с.

Согласно прогнозу, сильная жара:

сохранится днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской, на юге Актюбинской, Костанайской, Мангистауской областей;

ожидается на западе Акмолинской, местами в Жамбылской области.

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На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областей, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"

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