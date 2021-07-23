Кульгинов: Несоблюдение саннорм стоит человеческих жизней

Только за счет вакцинации мы сформируем коллективный иммунитет, - написал аким столицы.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram призвал жителей города пройти вакцинацию от КВИ, чтобы избежать тяжелого течения заболевания и его последствий, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Ежедневно горожане контактируют с определенным количеством людей: в дороге, на работе, с родными и т.д. К сожалению, не все на должном уровне соблюдают меры безопасности. Несоблюдение саннорм и отсутствие элементарного инстинкта самосохранения обходится нам всем "дорогой ценой". Человеческими жизнями, пошатнувшимся здоровьем жителей.

Призываю всех в срочном порядке вакцинироваться. Только вакцинация позволит вам и вашим родным избежать попадания на реанимационные койки, прохождения курса реабилитации после перенесенной болезни, приема антибиотиков и других лекарств. аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

Важность вакцинации также обсудили с представителями строительных компаний города. На этот год у нас достаточно высокая планка: это и увеличение объема строительства льготного доступного жилья, строительство учебных заведений, социальных объектов и т.д. Но в случае если в коллективах не будет иммунитета, то работы на объектах будем приостанавливать.

Только за счет вакцинации мы сформируем коллективный иммунитет, - написал аким столицы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!