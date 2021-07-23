Токаев дал поручение по строительству арендного жилья

Президент дал поручения по основным направлениям работы Министерства индустрии.

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова. Он дал поручения по основным направлениям работы ведомства, передает zakon.kz.

Пресс-секретарь президента Берик Уали сообщил у себя в Facebook, что главе государства было доложено о реализации государственных программ, а также об основных направлениях деятельности Министерства индустрии и инфраструктурного развития за первое полугодие 2021 года.

Президенту была представлена подробная информация по развитию обрабатывающей промышленности. По словам Бейбута Атамкулова, с начала года наблюдается рост на 5,6%, в том числе фармацевтики - на 31%, машиностроения - 22%, химии - 2,8% и металлургии - на 0,8%. Кроме того, до конца текущего года дополнительно будут введены более 126 проектов, инвестиции в которые составят 1,1 трлн. тенге.

Главу государства проинформировали, что в рамках программы "Нұрлы жол" с начала года было открыто движение на автомобильных дорогах протяженностью 2,2 тысячи километров. Растут перевозки транзитных грузов, в том числе по направлению Китай - Европа - Китай, на 59%. По программе "Нұрлы жер" на сегодняшний день введено 6,6 млн. кв. метров жилья. До конца года планируется довести этот показатель до 17 млн. кв. метров.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев дал поручения по основным направлениям работы ведомства. В числе важных задач глава государства назвал развитие и реконструкцию дорог местной сети, строительство арендного жилья.

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