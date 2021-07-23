Сборная Казахстана на Олимпиаде - фото

На парад вышли 40 казахстанских спортсменов.

В Токио прошла церемония открытия летних Олимпийских игр. На парад вышли 40 казахстанских спортсменов и пять тренеров, передает zakon.kz.

Национальный олимпийский комитет сообщает, что церемония открытия состояла из нескольких важных этапов: парада атлетов, олимпийской клятвы, которую приносят участники Игр, зажжения олимпийского огня и шоу, которое последовало за объявлением Игр открытыми.

На парад вышли 40 казахстанских спортсменов, пять тренеров и официальных лиц из нашей делегации. Впервые перед каждой командой проходят по два знаменосца: женщина и мужчина.

Флаг нашей страны доверен олимпийской чемпионке Ольге Рыпаковой и призеру чемпионатов мира по боксу Камшыбеку Кункабаеву.

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