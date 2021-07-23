Казахстанский теннисист сенсационно вышел в финал "Zhanibek Challenger 80"

Встреча продолжалась 1 час и 33 минуты и завершилась со счетом 6:3 6:7 (8:6), 10:7.

Казахстанский теннисист Григорий Ломакин вместе с украинцем Алексеем Крутых одолел фаворитов турнира - канадца Петера Полански и украинца Сергея Стаховского, сообщает zakon.kz.

Уроженец Темиртау Григорий Ломакин впервые в карьере вышел в финал, передает пресс-служба ФТК.

Встреча продолжалась 1 час и 33 минуты и завершилась со счетом 6:3 6:7 (8:6), 10:7.

Финальная игра состоится 24 июля. В ней Ломакин и Крутых встретятся с победителями турнира "Kerey Challenger 80" - Бенджамином Локом из Зимбабве и Ю Хсю из Тайпея.

Очень важная победа. Это была тяжелая игра. Я рад, что мы с Алексеем смогли перевернуть ход матча на супер тай-брейке. Удалось вложить много энергии, был сильно заряжен на поединок, очень сильно хотел выиграть, понимал ответственность. Я верил в победу до последнего момента и очень счастлив, что все сложилось удачно. Григорий Ломакин

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