В Алматинской области вводятся новые ограничительные меры

Постановление вступает в силу с 26 июля текущего года.

Главный государственный санитарный врач Алматинской области подписал новое постановление о карантинных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

С 26 июля 2021 года вводятся следующие ограничительные меры:

Запрет деятельности в субботние и воскресные дни независимо от участия в проекте Ashyq:

общественного транспорта;

ТРЦ, торговых домов, торговых сетей;

спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы);

объектов общественного питания, фудкортов (разрешается работа на доставку еды);

фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, бань, СПА-центров, бассейнов;

кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, цирков;

объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 м², открытых и крытых рынков;

компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов;

образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров;

банков, ЦОНов, отделения Казпочты;

религиозных объектов.

В будние дни ограничивается деятельность:

объектов общественного питания, фудкортов, участвующих в проекте Ashyq, до 20:00, не участвующих в проекте Ashyq - до 17:00;

фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте Ashyq, до 20.00, не участвующих в Ashyq - до 17:00.

Приостанавливается деятельность открытых и закрытых пляжей, аквапарков и аттракционов независимо от участия в проекте Ashyq.

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