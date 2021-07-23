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В Алматинской области вводятся новые ограничительные меры

Фото: West Island Blog 23 июля 2021, 19:21

Постановление вступает в силу с 26 июля текущего года.

Главный государственный санитарный врач Алматинской области подписал новое постановление о карантинных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

С 26 июля 2021 года вводятся следующие ограничительные меры:

Запрет деятельности в субботние и воскресные дни независимо от участия в проекте Ashyq:

  • общественного транспорта;
  • ТРЦ, торговых домов, торговых сетей;
  • спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы);
  • объектов общественного питания, фудкортов (разрешается работа на доставку еды);
  • фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, бань, СПА-центров, бассейнов;
  • кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, цирков;
  • объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 м², открытых и крытых рынков;
  • компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов;
  • образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров;
  • банков, ЦОНов, отделения Казпочты;
  • религиозных объектов.

В будние дни ограничивается деятельность:

  • объектов общественного питания, фудкортов, участвующих в проекте Ashyq, до 20:00, не участвующих в проекте Ashyq - до 17:00;
  • фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте Ashyq, до 20.00, не участвующих в Ashyq - до 17:00.

Приостанавливается деятельность открытых и закрытых пляжей, аквапарков и аттракционов независимо от участия в проекте Ashyq.

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