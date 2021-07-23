В Алматинской области вводятся новые ограничительные меры

Постановление вступает в силу с 26 июля текущего года.
Главный государственный санитарный врач Алматинской области подписал новое постановление о карантинных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.
С 26 июля 2021 года вводятся следующие ограничительные меры:
Запрет деятельности в субботние и воскресные дни независимо от участия в проекте Ashyq:
- общественного транспорта;
- ТРЦ, торговых домов, торговых сетей;
- спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы);
- объектов общественного питания, фудкортов (разрешается работа на доставку еды);
- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, бань, СПА-центров, бассейнов;
- кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, цирков;
- объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 м², открытых и крытых рынков;
- компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов;
- образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров;
- банков, ЦОНов, отделения Казпочты;
- религиозных объектов.
В будние дни ограничивается деятельность:
- объектов общественного питания, фудкортов, участвующих в проекте Ashyq, до 20:00, не участвующих в проекте Ashyq - до 17:00;
- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте Ashyq, до 20.00, не участвующих в Ashyq - до 17:00.
Приостанавливается деятельность открытых и закрытых пляжей, аквапарков и аттракционов независимо от участия в проекте Ashyq.
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