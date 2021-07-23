Нападение на девушку в Актау попало на видео

Поводом послужил конфликт на парковке у ТРЦ.

Девушка с тележкой из ТРЦ возвращалась к своей машине. Водителю Hyundai показалось, что она задела его автомобиль, сообщает zakon.kz.

Родные девушки рассказали, что после этого на нее посыпались оскорбления, передает Тумба. kz.

Инцидент произошел 21 июля возле ТРЦ "Мангистау" в микрорайоне "Шыгыс-2" и попал на видео.

Водитель после этого уехал, но затем вернулся, и как видно на видео, попытался сбить девушку.

Кроме того, вместе с пассажиркой напал на девушку. Оторвал ручку от двери ее автомобиля. После этого, наконец, уехали.

Пострадавшая обратилась к медикам и в полицию. Она говорит, что на ее теле остались следы от ногтей, нападавшие нанесли повреждения автомобилю. Но больше она пострадала морально, что сказалось на здоровье. Девушку возмутило то, что конфликт произошел на пустом месте. Она считает, что даже если мужчина счел, что он прав, можно было ограничиться словесной перепалкой, а не доходить до такого, говорит она.

21 июля 2021 года в Управление полиции города Актау поступило заявление от гражданки "К" о том, что возле ТРЦ "Мангистау" в отношении нее были совершены хулиганские действия со стороны неизвестных ей лиц. По данному факту участковым инспектором УП города Актау граждане были установлены. Назначена судебно-медицинская экспертиза. А в отношении данных граждан составлен административный протокол по статье 73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) и 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). пресс-служба ДП Мангистауской области

В ведомстве также добавили, что в отношении гражданки "К" было подано встречное заявление о нецензурной брани с ее стороны.

В отношении данной гражданки составлен административный материал по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Материалы будут переданы в Специализированный административный суд для принятия процессуального решения.

По факту нарушения правил дорожного движения гражданином "М", управлявшим автомашиной Hyundai Santa Fe сотрудниками батальона патрульной полиции УП города Актау составлен административный протокол по статье 600 (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения) и 606 (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки) административного кодекса РК

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!