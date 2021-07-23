Несанкционированные свалки в Казахстане поручено ликвидировать

По состоянию на 19 июля космомониторингом выявлено 4763 несанкционированных места размещения отходов в стране.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике" при Президенте Республики Казахстан. Рассмотрен ход реализации поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева о ликвидации действующих и недопущению образования новых стихийных свалок, которое было дано 10 июля т.г. на расширенном заседании Правительства, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев доложил, что по состоянию на 19 июля т.г. космомониторингом выявлено 4763 несанкционированных места размещения отходов. По итогам первого полугодия 2021 года в стране функционируют 2932 полигона твердо-бытовых отходов (ТБО), из них лишь 509, или 17,36%, соответствуют экологическим и санитарным нормам.

На территории страны работает 191 мусоровывозящая организация, на балансе которой имеется свыше двух тысяч единиц специализированного автотранспорта. В новом Экологическом кодексе, вступившем в силу 1 июля т.г., предусмотрен ряд системных мер, а именно - введение уведомительного порядка в целях упорядочения и контроля деятельности мусоровывозящих организаций, а также оснащение мусоровывозящего транспорта спутниковыми навигационными системами (GPS).

Глава Правительства поручил местным исполнительным органам рекультивировать не соответствующие экологическим и санитарным нормам полигоны ТБО, либо привести их в соответствие с установленными требованиями, а также создать инфраструктуру по переработке и захоронению строительных отходов.

Местным исполнительным органам поручено ликвидировать все выявленные космическим мониторингом несанкционированные свалки, совместно с МВД, МЭГПР, МИОР и общественностью провести рейды по выявлению стихийных свалок с привлечением к ответственности нарушителей.

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