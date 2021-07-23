Бекшин подписал новое постановление о карантине в Алматы

Приложение zakon.kz
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Постановление вступает в силу с 26 июля 2021 года.
Главный государственный санитарный врач города Алматы подписал новое постановление, сообщает zakon.kz.
Утвердить критерии ограничения работы социально-экономических объектов, не являющихся/являющихся участниками проекта Ashyq, согласно приложению к настоящему постановлению.
По проекту Ashyq будут работать только в будние дни с 07:00 до 20:00:
Недобросовестных участников (субъекты предпринимательства) из проекта Ashyq будут исключать.
Настоящее постановление вступает в силу с 26 июля 2021 года.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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