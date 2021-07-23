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Бекшин подписал новое постановление о карантине в Алматы

Фото: Gov.kz 23 июля 2021, 21:50

Постановление вступает в силу с 26 июля 2021 года.

Главный государственный санитарный врач города Алматы подписал новое постановление, сообщает zakon.kz.

Утвердить критерии ограничения работы социально-экономических объектов, не являющихся/являющихся участниками проекта Ashyq, согласно приложению к настоящему постановлению.

По проекту Ashyq будут работать только в будние дни с 07:00 до 20:00:

  • открытые бассейны;
  • кинотеатры;
  • объекты общепита (включая летние площадки и фудкорты);
  • спортивные объекты;
  • городские пляжи;
  • боулинг и бильярд;
  • непродовольственные магазины площадью свыше 1000 м², открытые и крытые рынки.

Недобросовестных участников (субъекты предпринимательства) из проекта Ashyq будут исключать.

Настоящее постановление вступает в силу с 26 июля 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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