В Нур-Султане ужесточают карантин с 26 июля

Жителям и гостям города Нур-Султан нельзя посещать объекты, чья деятельность не возобновлена либо запрещена.

Главный санитарный врач Нур-Султана внес изменения в постановление об ужесточении карантинных мероприятий в столице, сообщает zakon.kz.

Жителям и гостям города Нур-Султан нельзя посещать объекты, чья деятельность не возобновлена либо запрещена.

Торгово-развлекательные центры, торговые дома и торговые центры будут работать с 10:00 до 17:00. С запретом работы в субботние и воскресные дни, независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19 (за исключением работы расположенных в них аптек, мини-маркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, пунктов для массовой вакцинации против COVID-19.

Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни будут работать при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест, с установлением графика работы в будние дни с 7:00 до 12:00 с запретом работы в субботние и воскресные дни. За исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq, для которых устанавливается график работы в будние дни с 7:00 до 17:00 с запретом работы в субботние и воскресные дни. Доставка и вынос еды в штатном режиме.

Объекты общественного питания по типу столовых, независимо от места расположения, будут работать в будние дни с 7:00 до 17:00. С запретом работы в субботние и воскресные дни.

Салоны красоты, парикмахерские, "барбер шопы", центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (строго по предварительной записи из расчета 4 кв. м на одного посетителя), будут работать в будние дни с 8:00 до 17:00. С запретом работы в субботние и воскресные дни.

Сохраняется запрет на работу компьютерных клубов, PlayStation клубов, боулингов, театров, цирка, выставок, бильярдных, караоке, контактных зоопарков, океанариумов, батутов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, крытых спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, крытых бассейнов, саун, СПА-центров, СПА-салонов, за исключением субъектов (объектов), участвующих в проекте Ashyq, и запрет на работу кинотеатров, концертных залов, кинорумов, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, ледовых и роликовых катков, кроме расположенных в спортивных объектах, независимо от участия в проекте Ashyq.

Постановление вступает в силу с 00:00 26 июля 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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