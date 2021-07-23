Назначен главный тренер сборной России по футболу

Главным тренером сборной России по футболу стал Валерий Карпин.

Новым главным тренером сборной России назначен Валерий Карпин, сообщает zakon.kz.

52-летний специалист будет совмещать работу в "Ростове" и национальной команде, передает Спорт-Экспресс со ссылкой на РФС.

Один из лучших футболистов в истории сборной России начал тренерскую карьеру в 2009 году в "Спартаке", выиграл с красно-белыми два "серебра" чемпионата России (2009, 2011/12). Также Карпин тренировал "Мальорку" и "Торпедо" из Армавира. С 2017-го возглавляет "Ростов".

После Евро-2020 пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов.

Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе "Ростов". Сборная для него - новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять, - прокомментировал назначение президент РФС Александр Дюков.

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