Около 350 тысяч казахстанских педагогов привились от коронавируса

Занятия вживую, ответы у доски. Все это может стать реальностью меньше, чем через полтора месяца. Распахнуть свои двери для 3,5 млн школьников готовы больше 7 000 школ.

Около 350 000 казахстанских педагогов сделали прививки. Это почти 93% от общего числа преподавателей, сообщает zakon.kz.

Учиться, как прежде, в офлайн-формате школьники смогут, если будут соблюдены все меры безопасности, передает Первый канал "Евразия".

Второклассник Самгат Сагидолла весь прошлый год, как и большинство детей, учился дистанционно. Что такое уроки в классическом понимании этого слова, он почти не знает, и даже не успел толком познакомиться с одноклассниками.

Я не хотел так, я хотел офлайн, ходить в школу, видеть своих одноклассников, на перемене с ними играть, говорить лично. Я хочу своих друзей увидеть, лично, в реальности. ученик 2-го класса Самгат Сагидолла

Встретиться друг с другом школьники, возможно, смогут 1 сентября. Но прежде абсолютно все педагоги должны получить вакцину. Осталось привить 7% учителей. В школе-лицее №85 вакцинирован весь персонал. Здесь надеются, что совсем скоро начнут восполнять пробелы в знаниях детей.

В онлайн-формате мы постоянно звоним: "Ваш ребенок отсутствует на уроке, ваш ребенок опять отсоединился". В этом и проблема. Они не посещают, либо включат, слушают и находятся в совершенно другом месте. Мы выходили, когда в третьей четверти, уже когда дистанционные группы выходили, заметно было, что у них глобальные пробелы. учитель математики школы-лицея № 85 Айгерим Тулегенова

На входе школьникам будут замерять температуру. И педагогам, и детям нужно быть в масках. Чтобы ученики не ходили по этажам, за каждым классом закрепят один кабинет. Помещения будут регулярно кварцевать. Выходить на перемены и в столовую классы смогут только по очереди.

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Но самое главное - эпидобстановка в Казахстане. Именно от нее зависит, смогут ли школьники начать учиться офлайн. Последнее слово - за Межведомственной комиссией и санврачами.

Расписание будет со сменками и подсменками, в классе до 25 человек строго. Все дети хотят вернуться в школы, они соскучились. У них это и социализация, и общение, и досуг. Дистанционный формат обучения и учителям сложно. Мы все это понимаем. председатель комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мельдибекова

Занятия вживую, ответы у доски. Все это может стать реальностью меньше, чем через полтора месяца. Распахнуть свои двери для 3,5 млн школьников готовы больше 7 000 школ.

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